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"Лацио" вновь арендовал защитника "Ювентуса"

Новости футбола Сегодня, 00:00
"Лацио" вновь арендовал защитника "Ювентуса" Фото: инстаграм Луки Пеллегрини/Автор неизвестен

Пресс-служба туринского “Ювентуса” на официальном сайте объявила о переходе защитника Луки Пеллегрини в римский “Лацио”.

Римский клуб вновь арендовал футболиста. Новое арендное соглашение будет действовать до лета 2025 года. По истечении данного срока “Лацио” при выполнении определенных условий будет обязан выкупить трансфер игрока за четыре миллиона евро.

Во второй половине прошлого сезона Пеллегрини уже играл за “Лацио” на правах аренды. Он провел за клуб из Рима восемь матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.

24-летний Пеллегрини выступает за “Ювентус” с лета 2019 года. Он перешел в туринский клуб из римского “Лацио”. Сумма трансфера составила 22 миллиона евро. Всего Пеллегрини провел за “Юве”21 матч во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года.

Пеллегрини в ноябре 2020 года провел свой единственный матч за сборную Италии. Он сыграл 18 минут в товарищеском матче со сборной Эстонии (4:0),

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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