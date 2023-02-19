"Лацио" выиграл в матче Серии А и ворвался в топ-4

В матче 23-го тура чемпионата Италии “Лацио” на выезде обыграл “Салернитану” со счетом 2:0.

Победу гостям принес дубль Чиро Иммобиле.

“Лацио”, набрав 42 очка, вышел на четвертое место в турнирной таблице Серии А. “Салернитана” с 21 очком осталась на 16-й позиции.

“Салернитана” – “Лацио” - 0:2 (0:0)

Голы: Иммобиле, 60 - 0:1, Иммобиле, 69 (с пенальти) - 0:2

“Салернитана”: Сепе, Бронн, Данилюк, Пирола (Ловато, 75), Брадарич, Кандрева, Вильена (Валенсия, 46), Чрнигой (Самбия, 76), Кулибали, Бонаццоли (Кастанос, 59), Пентек (Бутхейм, 75).

“Лацио”: Проведель, Марушич, Габаррон, Казале, Хюсай, Луис Альберто, Весино (Башич, 77), Катальди, Фелипе Андерсон, Педро (Ромеро, 78), Иммобиле (Канчельери, 86).

Удаление: Бронн (88).

Не пропустите: “Интер” обыграл “Удинезе” в Серии А.