Главная Новости "Лацио" выиграл в матче Серии А и ворвался в топ-4

"Лацио" выиграл в матче Серии А и ворвался в топ-4

Новости футбола Сегодня, 11:30
Фото: твиттер "Лацио"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Лацио"/Автор неизвестен

В матче 23-го тура чемпионата Италии “Лацио” на выезде обыграл “Салернитану” со счетом 2:0.

Победу гостям принес дубль Чиро Иммобиле.

“Лацио”, набрав 42 очка, вышел на четвертое место в турнирной таблице Серии А. “Салернитана” с 21 очком осталась на 16-й позиции.

“Салернитана” – “Лацио” - 0:2 (0:0)
Голы: Иммобиле, 60 - 0:1, Иммобиле, 69 (с пенальти) - 0:2

“Салернитана”: Сепе, Бронн, Данилюк, Пирола (Ловато, 75), Брадарич, Кандрева, Вильена (Валенсия, 46), Чрнигой (Самбия, 76), Кулибали, Бонаццоли (Кастанос, 59), Пентек (Бутхейм, 75).

“Лацио”: Проведель, Марушич, Габаррон, Казале, Хюсай, Луис Альберто, Весино (Башич, 77), Катальди, Фелипе Андерсон, Педро (Ромеро, 78), Иммобиле (Канчельери, 86).

Удаление: Бронн (88).

Не пропустите: “Интер” обыграл “Удинезе” в Серии А.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Лацио Салернитана Серия А Италия
Популярные новости
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 11:15 "Манчестер Юнайтед" с крупным счетом победил в матче АПЛ
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 10:17 Месси принес ПСЖ победу в феерическом матче чемпионата Франции
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 17:01 "Реал" не без труда победил "Осасуну"
Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 14:28 "Ливерпуль" уверенно обыграл "Ньюкасл" в АПЛ
Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 13:57 "Милан" обыграл клуб Берлускони
Фото: инстаграм менхенгладбахской "Боруссии"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 13:21 "Бавария" проиграла в гостевом матче Бундеслиги
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 13:42 "Арсенал" по-прежнему интересуется хавбеком сборной Бельгии Новости футбола Сегодня, 13:30 Осимхен превзошел достижение Месси и Роналду Новости футбола Сегодня, 13:15 Названа причина разрыва сотрудничества Роналду с суперагентом Новости футбола Сегодня, 12:55 Агент Холанда назвал цену на форварда Новости футбола Сегодня, 12:42 Месси увеличил отрыв от Роналду по числу голов со штрафных Новости футбола Сегодня, 12:30 ПСЖ теряет Неймара Новости футбола Сегодня, 12:11 "Севилья" упустила победу в Мадриде Новости футбола Сегодня, 11:55 Киевское "Динамо" не сумело обыграть турецкий клуб Новости футбола Сегодня, 11:42 "Унион" не смог обыграть худшую команду Бундеслиги Новости футбола Сегодня, 11:30 "Лацио" выиграл в матче Серии А и ворвался в топ-4
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 20 фев 2023 Прогноз на матч Торино - Кремонезе 20 февраля 2023 года Футбол 20 фев 2023 Прогноз на матч Хетафе - Валенсия 20 февраля 2023 года Футбол 21 фев 2023 Прогноз на матч Ливерпуль - Реал Мадрид 21 февраля 2023 года Футбол 21 фев 2023 Прогноз на матч Айнтрахт (Франкфурт) - Наполи 21 февраля 2023 года