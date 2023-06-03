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"Лацио" выиграл в гостях и занял второе место в Серии А

Новости футбола Сегодня, 16:52
"Лацио" выиграл в гостях и занял второе место в Серии А Фото: инстаграм "Лацио"/Автор неизвестен

В матче 38-го тура чемпионата Италии “Лацио” на выезде обыграл “Эмполи” со счетом 2:0.

Победу римскому клубу принесли голы Алессио Романьоли и Луиса Альберто.

“Лацио”, набрав 74 очка, финишировал на втором месте в турнирной таблице Серии А. “Эмполи” с 43 очками остался на 14-м месте.

“Эмполи” – “Лацио” - 0:1 (0:0)
Голы: Романьоли, 48 - 0:1, Альберто, 90 - 0:2

“Эмполи”: Викарио (Уйкани, 84), Стоянович, Луперто, Валюкевич, Какаче, Акпа-Акпро, Грасси (Хендерсон, 57), Бандинелли (Хаас, 75), Фаццини (Сатриано, 84), Камбьяги, Пикколи (Дестро, 75).

Лацио”: Проведель, Хюсай, Габаррон, Романьоли (Казале, 71), Пеллегрини, Луис Альберто, Весино (Катальди, 71), Милинкович-Савич, Фелипе Андерсон, Педро (Дзакканьи, 63), Иммобиле.

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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