"Лацио" уверенно выиграл в матче чемпионата Италии
В матче 33-го тура чемпионата Италии “Лацио” на своем поле обыграл “Сассуоло” со счетом 2:0.
Победу римскому клубу принесли голы Фелипе Андерсона и Тома Башича.
“Лацио”, набрав 64 очка, вышел на второе место в турнирной таблице Серии А. “Сассуоло” с 43 очками остался на 12-й позиции.
“Лацио” – “Сассуоло” - 2:0 (1:0)
Голы: Андерсон, 14 - 1:0, Башич, 90 - 2:0
“Лацио”: Проведель, Габаррон, Казале, Марушич (Хюсай, 68), Луис Альберто, Весино (Милинкович-Савич, 45), Маркос Антонио (Башич, 73), Ладзари, Фелипе Андерсон, Дзакканьи, Иммобиле (Педро, 68).
“Сассуоло”: Консильи, Дзортеа (Толян, 73), Феррари, Руан (Эрлич, 88), Рожерио, Обианг (Торстведт, 82), Фраттези, Матеус Энрике, Берарди, Лорьянте (Байрами, 46), Дефрель (Альварес, 72).
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