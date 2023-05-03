"Лацио" уверенно выиграл в матче чемпионата Италии

В матче 33-го тура чемпионата Италии “Лацио” на своем поле обыграл “Сассуоло” со счетом 2:0.

Победу римскому клубу принесли голы Фелипе Андерсона и Тома Башича.

“Лацио”, набрав 64 очка, вышел на второе место в турнирной таблице Серии А. “Сассуоло” с 43 очками остался на 12-й позиции.

“Лацио” – “Сассуоло” - 2:0 (1:0)

Голы: Андерсон, 14 - 1:0, Башич, 90 - 2:0

“Лацио”: Проведель, Габаррон, Казале, Марушич (Хюсай, 68), Луис Альберто, Весино (Милинкович-Савич, 45), Маркос Антонио (Башич, 73), Ладзари, Фелипе Андерсон, Дзакканьи, Иммобиле (Педро, 68).

“Сассуоло”: Консильи, Дзортеа (Толян, 73), Феррари, Руан (Эрлич, 88), Рожерио, Обианг (Торстведт, 82), Фраттези, Матеус Энрике, Берарди, Лорьянте (Байрами, 46), Дефрель (Альварес, 72).

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