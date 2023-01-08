"Лацио" упустил победу в матче Серии А

В матче 17-го тура чемпионата Италии “Лацио” и “Эмполи” сыграли вничью со счетом 2:2.

Хозяева в начале второго тайма повели с разницей в два мяча благодаря голам Фелипе Андерсона и Маттиа Дзакканьи. Впрочем, в концовке гости ушли от поражения, отличились Франческо Капуто и Рэзван Марин.

“Лацио”, набрав 31 очко, занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. “Эмполи" с 19 очками поднялся на 13-ю позицию.

“Лацио” – “Эмполи" - 2:2 (1:0)

Голы: Фелипе Андерсон, 2 - 1:0, Дзакканьи, 54 - 2:0, Капуто, 83 - 2:1, Марин, 90+3 - 2:2

“Лацио”: Проведель, Романьоли, Казале, Марушич, Луис Альберто (Башич, 87), Катальди (Весино, 70), Милинкович-Савич, Ладзари (Хюсай, 70), Фелипе Андерсон, Дзакканьи (Педро, 60), Иммобиле.

“Эмполи”: Викарио, Стоянович (Эбуэхи, 68), Луперто, Исмайли, Паризи, Марин, Грасси (Камбьяги, 56), Бальданци (Бандинелли, 56), Фаццини (Байрами, 76), Капуто, Сатриано (Пьяца, 68).

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