"Лацио" упустил победу над аутсайдером Серии А

В матче 21-го тура чемпионата Италии “Лацио” на выезде сыграл вничью с “Вероной” со счетом 1:1.

В концовке первого тайма счет открыл Педро, но в начале второй половины равновесие восстановил Сириль Нгонж.

“Лацио”, набрав 39 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. “Верона” с 14 очками осталась в зоне вылета на 18-й позиции.

“Верона” – “Лацио” - 1:1 (0:1)

Голы: Педро, 45 - 0:1, Нгонж, 51 - 1:1

“Верона”: Монтипо, Депаоли, Маньяни, Хин, Коппола (Чеккерини, 80), Дойг, Лазович (Абильгор, 80), Тамез (Сулемана, 86), Дуда, Лазанья, Нгонж (Гайч, 68).

“Лацио”: Проведель, Марушич, Романьоли, Казале, Хюсай, Луис Альберто, Катальди (Весино, 59), Милинкович-Савич, Дзакканьи, Педро, Иммобиле (Фелипе Андерсон, 68).

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