"Лацио" сообщил "Ювентусу" и "Интеру" цену на Милинкович-Савича

Римский “Лацио” определился с ценой на сербского Сергея Милинкович-Савича, которым интересуются миланский “Интер” и туринский “Ювентус”, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своем твиттере.

По сведениям источника, римляне хотят получить за футболиста 40 миллионов евро. Стоит отметить, что контракт игрока истекает через год и он отказался продлевать соглашение.

В нынешнем сезоне 28-летний Милинкович-Савич провел за “Лацио” 47 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал восемь результативных передач.