"Лацио" разгромил турецкий клуб

Итальянский “Лацио” в товарищеском матче разгромил турецкий “Хатайспор” со счетом 5:2.

Победу итальянскому клубу принесли голы Матиаса Весино, Чиро Иммобиле, Педро, Маттиа Дзакканьи и Луки Ромеро. У турков отличились Аюб Эль-Кааби и Зе Луиш.

“Хатайспор” Турция – “Лацио” Италия - 2:5 (1:3)

Голы: Весино, 34 - 0:1, Эль-Кааби, 36 - 1:1, Иммобиле, 37 (с пенальти) - 1:2, Педро, 40 - 1:3, Зе Луиш, 48 - 2:3, Дзакканьи, 63 (с пенальти) - 2:4, Ромеро, 74 - 2:5

“Лацио”: Машимиану, Антонио, Казале, Иммобиле, Лацари, Луис Альберто, Марушич, Патрик, Педро, Весино, Дзакканьи.

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