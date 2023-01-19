"Лацио" одержал сложную победу в Кубке Италии
Новости футбола Сегодня, 14:02
Фото: инстаграм "Лацио"/Автор неизвестен
В матче 1/8 финала Кубка Италии “Лацио” на своем поле обыграл “Болонью” со счетом 1:0 и вышел в четвертьфинал.
Единственный гол на 33-й минуте забил Фелипе Андерсон.
“Лацио” – “Болонья” -1:0 (1:0)
Гол: Фелипе Андерсон, 33 - 1:0
“Лацио”: Луиш Машимиану, Габаррон, Романьоли (Казале, 67), Хюсай, Луис Альберто, Катальди (Маркос Антонио, 90), Милинкович-Савич (Весино, 80), Ладзари (Марушич, 67), Фелипе Андерсон, Дзакканьи, Педро (Ромеро, 80).
“Болонья”: Скорупски, Камбьязо, Сумаоро (Лукуми, 46), Соса, Ликояннис, Эбишер (Сориано, 64), Моро, Схаутен (Медель, 46; Пююхтя, 67), Домингес, Барроу, Орсолини (Зиркзее, 64).
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Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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