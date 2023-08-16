"Лацио" объявил о переходе талантливого полузащитника "Ювентуса"

Пресс-служба римского “Лацио” на официальном объявила о переходе полузащитника туринского “Ювентуса” и молодежной сборной Италии Николо Ровеллы.

Римский клуб арендовал футболиста сроком на один год. Летом 2024 года “Лацио” будет обязан выкупить трансфер игрока, если он проведет определенное количество матчей.

21-летний Ровелла выступал за “Ювентус” с января 2021 года. Он перешел в туринский клуб из генуэзского “Дженоа”. Сумма трансфера составила 26 миллионов евро. Всего он провел за клуб из Турина три матча, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. На правах аренды он переходил в “Дженоа” и “Монцу”. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.

Ровелла с 2020 года играет за молодежную сборную Италии. Всего он провел за итальянскую команду 21 матч, забил три гола и отдал одну результативную передачу, а также получил четыре желтые карточки и две красные карточки.

Напомним, что “Лацио” в прошлом сезоне занял второе место в чемпионате Италии. Таким образом, римский клуб получил право сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024.