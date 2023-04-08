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"Лацио" обыграл "Ювентус" в Серии А

Новости футбола Сегодня, 16:52
Фото: инстаграм "Лацио"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Лацио"/Автор неизвестен

В матче 29-го тура чемпионата Италии римский “Лацио” на своем поле обыграл туринский “Ювентус” со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Сергея Милинкович-Савича и Маттиа Дзакканьи. У гостей отличился Адриен Рабьо.

“Лацио”, набрав 58 очков, занимает второе место в турнирной таблице Серии А. “Ювентус” с 44 очками остался на седьмой позиции.

“Лацио” – “Ювентус” - 2:1 (1:1)
Голы: Милинкович-Савич, 38 - 1:0, Рабьо, 42 - 1:1, Дзакканьи, 53 - 2:1

“Лацио”: Проведель, Марушич, Романьоли, Казале, Хюсай, Луис Альберто, Катальди (Весино, 70), Милинкович-Савич, Фелипе Андерсон, Дзакканьи (Башич, 84), Иммобиле (Педро, 65).

“Ювентус”: Щесны, Алекс Сандро, Бремер, Гатти, Куадрадо (Данило, 70), Костич (Кьеза, 63), Ди Мария, Рабьо, Локателли (Паредес, 63), Фаджоли (Миретти, 86), Влахович (Милик, 63).

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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