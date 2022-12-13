"Лацио" обыграл турецкий топ-клуб
Римский “Лацио” в товарищеском матче обыграл стамбульский “Галатасарай” со счетом 2:1.
Победу итальянскому клубу принесли голы Фелипе Андерсона и Луиса Альберто. У турков отличился Барыш Йылмаз.
“Галатасарай” Турция – “Лацио” Италия - 1:2 (1:1)
Голы: Йылмаз, 4 - 1:0, Андерсон, 11 - 1:1, Альберто, 46 - 1:2
“Галатасарай”: Коджук, Боэ (Дюбуа, 77), Бардакджи (Есилюрт, 86), Байрам (Акман, 65), ван Анхолт (Караташ, 65), Балтаджи (Бюльбюль, 90), Мата (Доган, 77), Мидтше (Кайар, 86), Актюркоглу (Мертенс, 65), Йылмаз (Алмазбеков, 86), Демир (Демироглу, 86).
“Лацио”: Проведель, Романьоли (Габаррон, 46), Казале (Хила, 79), Марушич (Раду, 79), Фелипе Андерсон (Канчельери, 78), Катальди (Маркос Антонио, 46), Башич (Весино, 65), Ладзари (Хюсай, 46), Луис Альберто (Бертини, 83), Иммобиле (Дзакканьи, 46), Педро (Ромеро, 65).
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