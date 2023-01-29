"Лацио" не смог обыграть "Фиорентину" в Серии А

В матче 20-го тура чемпионата Италии римский “Лацио” на своем поле сыграл вничью с флорентийской “Фиорентиной” со счетом 1:1.

В начале встречи счет открыл Николо Казале, но во втором тайме равновесие восстановил Николас Гонсалес.

“Лацио”, набрав 38 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Серии А. “Фиорентина” с 24 очками поднялась на 12-ю позицию.

“Лацио” – “Фиорентина” - 1:1 (1:0)

Голы: Казале, 8 - 1:0, Гонсалес, 49 - 1:1

“Лацио”: Проведель, Марушич, Романьоли, Казале, Хюсай (Ладзари, 71), Луис Альберто (Весино, 63), Катальди (Маркос Антонио, 63), Милинкович-Савич, Фелипе Андерсон, Дзакканьи, Педро (Иммобиле, 71).

“Фиорентина”: Терраччано, Додо, Миленкович, Раньери (Игор Жулио, 86), Бираги, Бонавентура (Мандрагора, 74), Барак, Амрабат, Йович (Артур, 85), Куаме (Сапонара, 46), Гонсалес (Иконе, 74).

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