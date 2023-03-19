"Лацио" назвал "Арсеналу" цену на Милинкович-Савича

Римский “Лацио” готов продать сербского полузащитника Сергея Милинкович-Савича, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, итальянский клуб хочет получить за футболиста 40 миллионов евро. Главным претендентом на игрока является лондонский “Арсенал”. Переход может состояться в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 28-летний Милинкович-Савич провел за “Лацио” 35 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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