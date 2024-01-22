Лацио нацелился на вингера клуба АПЛ

Римский Лацио переживает значительные проблемы в линии атаки, и кажется, Маурицо Сарри знает, как их решить.

По сообщениюCorrieredelloSport, «лациале» нацелены подписать вингера Тоттенхэма Брайана Хиля, который летом вернулся из аренды в испанскую Севилью. Но, «шпоры» не сильно-то и рассчитывают на 23-летнего вингера и готовы отпустить его в очередную аренду, более того, предусмотреть право выкупа.

Летом 2021 года Тоттенхэм заплатил за Хиля испанской Севилье 25 миллионов евро, но с января 2022 года конец сезона он проводит в арендах в клубах Ла Лиги: Валенсии (январь-июнь 2022 года) и Севилье (январь-июнь 2023 года).

В стане «шпор» в этом сезоне 23-летний вингер получил 217 минут игрового времени в 10 матчах команды в АПЛ и Кубке Англии, результативными действиями не отметился.

Transfermarktоценивает игрока в 16 миллионов евро, а его контракт с Тоттенхэмом рассчитан до лета 2026 года.

Ранее мы сообщали об интересе со стороны команды Анже Постекоглу к норвежскому вингеру Брюгге Антонио Нусе.