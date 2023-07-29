"Лацио" может купить звездного бразильца из "Манчестер Юнайтед"

Римский “Лацио” проявляет интерес к полузащитнику “Манчестер Юнайтед” и сборной Бразилии Фреду, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, итальянский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Руководство “Лацио” рассматривает кандидатуру Фреда в качестве возможной замены сербскому полузащитнику Сергею Милинкович-Савичу, который перешел в “Аль-Хилаль”. Манкунианцы готовы продать игрока, но хотят получить за него не менее 15 миллионов евро. Бразильцем также интересуются “Галатасарай” и “Фулхэм”.

30-летний Фред выступает за “Манчестер Юнайтед” с лета 2018 года. Он перешел в английский клуб из донецкого “Шахтера”. Сумма трансфера составила 59 миллионов евро. Всего он провел за манкунианцев 213 матчей, забил 14 голов и отдал 19 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.

Фред с 2014 года играет за сборную Бразилии. Всего он провел за бразильскую национальную команду 32 матча, не забил ни одного гола и отдал три результативные передачи, а также получил пять желтых карточек.