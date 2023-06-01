"Лацио" интересуется нападающим "Ювентуса"

Римский “Лацио” проявляет интерес к польскому нападающему “Марселя” Аркадиушу Милику, который выступает за туринский “Ювентус” на правах аренды, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, римляне рассматривают возможность с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе “Лацио” поляк может стать преемником ветерана команды Чиро Иммобиле. Впрочем, трансфер возможен лишь в том случае, если “Ювентус” не воспользуется своим приоритетным правом на покупку игрока за семь миллионов евро.

В нынешнем сезоне 29-летний Милик провел за “Ювентус” 40 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал одну результативную передачу.

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