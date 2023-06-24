"Лацио" хочет подписать звездного форварда из Англии

"Лацио" выражает заинтересованность в приобретении нападающего "Кристал Пэлас" Уилфрида Заха.

Опытный футболист может сменить клуб в качестве свободного агента этим летом.

По данным журналиста Фабрицио Романо, стороны уже начали переговоры, но решение пока не принято.

У Заха имеется есть множество других вариантов, поэтому он рассмотрит их и определится со своим будущим в ближайшее время.