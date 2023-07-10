"Лацио" хочет купить нападающего "Наполи"

Римский “Лацио” проявляет интерес к нападающему неаполитанского “Наполи” и сборной Италии Маттео Политано, сообщает журналист Альфредо Педулла в своем твиттере.

По сведениям источника, римский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, на данный момент 29-летний Политано является для “Лацио” резервным вариантом. Основным вариантом для римлян пока что является вингер “Сассуоло” Доменико Беррарди.

Политано выступает за “Наполи” с января 2020 года. Он перешел в неаполитанский клуб из “Интера” на правах аренды за 2,5 миллиона евро. Летом 2021 года клуб из Неаполя выкупил трансфер форварда за 21 миллион евро. Всего Политано провел за “Наполи” 146 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 18 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года. Ранее он играл за “Рому”, “Перуджу”, “Пескаро” и “Сассуоло”.

Политано с 2018 года играет за сборную Италии. Всего он провел за итальянскую национальную команду 10 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.