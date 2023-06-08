"Лацио" хочет купить чемпиона Европы
Новости футбола Сегодня, 16:15
Фото: инстаграм Жоржиньо/Автор неизвестен
Римский “Лацио” проявляет интерес к полузащитнику лондонского “Арсенала” и сборной Италии Жоржиньо, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить 10-12 миллионов евро. На приобретении хавбека настаивает лично главный тренер команды Маурицио Сарри. “Арсенал” может продать итальянца, так как он не является ключевым игроком.
В нынешнем сезоне 31-летний Жоржиньо провел за “Арсенал” 16 матчей во всех турнирах и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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