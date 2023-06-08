"Лацио" хочет купить чемпиона Европы

Римский “Лацио” проявляет интерес к полузащитнику лондонского “Арсенала” и сборной Италии Жоржиньо, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить 10-12 миллионов евро. На приобретении хавбека настаивает лично главный тренер команды Маурицио Сарри. “Арсенал” может продать итальянца, так как он не является ключевым игроком.

В нынешнем сезоне 31-летний Жоржиньо провел за “Арсенал” 16 матчей во всех турнирах и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.