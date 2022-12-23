"Лацио" готовит новый контракт для легендарного испанца

Римский “Лацио” намерен продлить контракт с испанским нападающим Педро Родригесом, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, подписание нового соглашения может состояться в ближайшее время.

В нынешнем сезоне форвард провел 18 матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

35-летний Педро является воспитанником “Барселоны”. Ранее также играл за “Челси” и “Рому”. В составе сборной Испании становился чемпионом мира и Европы.

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