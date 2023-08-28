Лацио договорился о переходе полузащитника сборной Франции

Римский “Лацио” договорился о переходе полузащитника “Марселя” и сборной Франции Маттео Гендузи, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб заплатит за футболиста 13 миллионов 500 тысяч евро. Данная сумма может увеличиться за счет бонусов. Для завершения трансфера римскому клубу осталось согласовать с французом условия личного контракта.

24-летний Гендузи выступает за “Марсель” с лета 2021 года. Он перешел во французский клуб из лондонского “Арсенала” на правах аренды. Спустя год “Марсель” выкупил трансфер игрока. Сумма трансфера составила 11 миллионов евро. Всего он провел за марсельский клуб 103 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 19 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года. Ранее он также играл за “Лорьян” и “Герту”.

Гендузи с 2021 года играет за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду семь матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу, а также получил одну желтую карточку.