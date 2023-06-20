"Лацио" близок к покупке форварда сборной Италии

“Лацио” близок к покупке форварда “Сассуоло” и сборной Италии Доменико Берарди, сообщает Sportitalia.

По сведениям источника. римский клуб заплатит за футболиста 20 миллионов евро. Игрока лично пригласил главный тренер “Лацио” Маурицио Сарри.

В нынешнем сезоне 29-летний Берарди провел за “Сассуоло” 27 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.