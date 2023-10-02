Лас-Пальмас на последних секундах выиграл матч у Сельты

Состоялся последний матч восьмого тура Ла Лиги. «Сельта» открыла счет на поле «Лас-Пальмаса» в середине второго тайма - забил Дувикас. Однако команда с Канарских островов совершила камбэк. Виера сравнял счет с пенальти, а Кардона на седьмой минуте компенсированного времени принес хозяевам победу.

«Лас-Пальмас» с восемью очками поднялся на 14-е место в таблице Ла Лиги. «Сельта» после этого поражения оказалась в зоне вылета - пять очков и 18-е место.

Ла Лига

8-й тур

«Лас-Пальмас» - «Сельта» - 2:1

Голы: Дувикас, 67 (0:1), Виера, 84, пенальти (1:1), Кардона, 90+7 (2:1).