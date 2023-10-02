Лас-Пальмас на последних секундах выиграл матч у Сельты
Новости футбола Сегодня, 17:00
Лас-Пальмас на последних секундах выиграл матч у Сельты
Состоялся последний матч восьмого тура Ла Лиги. «Сельта» открыла счет на поле «Лас-Пальмаса» в середине второго тайма - забил Дувикас. Однако команда с Канарских островов совершила камбэк. Виера сравнял счет с пенальти, а Кардона на седьмой минуте компенсированного времени принес хозяевам победу.
«Лас-Пальмас» с восемью очками поднялся на 14-е место в таблице Ла Лиги. «Сельта» после этого поражения оказалась в зоне вылета - пять очков и 18-е место.
Ла Лига
8-й тур
«Лас-Пальмас» - «Сельта» - 2:1
Голы: Дувикас, 67 (0:1), Виера, 84, пенальти (1:1), Кардона, 90+7 (2:1).
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 15:44 ВИДЕО. Звездный Криштиану Роналду забил гол в матче за Аль-Наср в Лиги чемпионов Азии
Новости футбола Сегодня, 14:43 ВИДЕО. Невероятные финты 38-летнего Роналду в Азиатской Лиге чемпионов
Новости футбола Вчера, 15:31 ВИДЕО. Супер Марио покоряет Турцию. Балотелли оформил дубль за Аданадемирспор
Новости футбола Вчера, 11:40 С Холандом, Сака и голкипером Челси. Стала известна символическая сборная АПЛ в сентябре
Новости футбола Вчера, 09:49 Челси хочет подписать двух форвардов: один – ставочник, второй – высмеян в Италии
Новости футбола Вчера, 09:02 Замена Сака? Арсенал хочет подписать вингера Вулвз, который шокировал оборону Манчестер Сити
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:05 Английская Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты седьмого тура Новости футбола Сегодня, 17:00 Лас-Пальмас на последних секундах выиграл матч у Сельты Новости футбола Сегодня, 16:56 Челси спокойно разбирается с Фулхэмом Новости футбола Сегодня, 16:38 Парти вернулся к тренировкам с Арсеналом Новости футбола Сегодня, 16:09 Лидер Лацио продлил контракт с римским клубом Новости футбола Сегодня, 16:07 ВИДЕО. Аль-Насср, с голом Роналду, одержал победу в матче Лиги чемпионов АФК Новости футбола Сегодня, 15:47 Михаил Мудрик забил первый гол в официальных матчах за Челси Новости футбола Сегодня, 15:44 ВИДЕО. Звездный Криштиану Роналду забил гол в матче за Аль-Наср в Лиги чемпионов Азии Новости футбола Сегодня, 15:36 Месси и Бекхэм хотят видеть Модрича в Интер Майами Новости футбола Сегодня, 15:32 Умер бывший президент Манчестер Сити и легенда Англии в возрасте 79 лет
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол 03 окт 2023 Прогноз на матч Унион - Брага 3 октября 2023 года Футбол 03 окт 2023 Прогноз на матч Зальцбург - Реал Сосьедад 3 октября 2023 года Футбол 03 окт 2023 Прогноз на матч Кайзер Чифс — Кейптаун Сити 3 октября 2023 года Футбол 03 окт 2023 Прогноз на матч Лутон - Бернли 3 октября 2023 года Футбол 03 окт 2023 Прогноз на матч Наполи - Реал 3 октября 2023 года Футбол 03 окт 2023 Прогноз на матч Манчестер Юнайтед - Галатасарай 3 октября 2023 года Футбол 03 окт 2023 Прогноз на матч Копенгаген - Бавария 3 октября 2023 года Футбол 03 окт 2023 Прогноз на матч Интер — Бенфика 3 октября 2023 года Футбол 03 окт 2023 Прогноз на матч Ланс — Арсенал 3 октября 2023 года Футбол 03 окт 2023 Прогноз на матч ПСВ Эйндховен — Севилья 3 октября 2023 года