Лапорта прокомментировал судейский скандал вокруг "Барселоны"

Президент “Барселоны” Жоан Лапорта высказался по поводу судейского скандала вокруг клуба.

По его словам, кто-то намерено пытается подорвать репутацию “Барселоны” недобросовестными кампаниями.

"Мы видим, как проводятся свирепые атаки на нашу эмблему, которые не имеют ничего общего с реальностью.

Моя задача - встретиться лицом к лицу со всеми негодяями, которые пачкают нашу эмблему. Пусть никто не думает, что мы покажем слабость", - сказал он.