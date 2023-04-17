Лапорта ответил на вопрос о возможном возвращении Месси в "Барселону"

Президент “Барселоны” Жоан Лапорта пообщался с болельщиками во время матча 29-го тура чемпионата Испании с “Хетафе” (0:0) и сообщил, что в клуб вернется аргентинский нападающий Лионель Месси, который выступает за “Пари Сен-Жермен”.

“Вернется ли Месси? Да”, - приводит слова Лапорты Carrusel Deportivo.

Напомним, что контракт 35-летнего Месси с ПСЖ истекает ближайшим летом. Таким образом, он сможет перейти в другой клуб на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Месси провел 35 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 18 результативных передач.

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