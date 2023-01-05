Лапорта оценил шансы "Барселоны" купить Холанда и Бернарду Силву

Президент “Барселоны” Жоан Лапорта поделился мнением о возможных приобретениях футболистов “Манчестер Сити” - полузащитника Бернарду Силвы и нападающего Эрлинга Холанда.

“Мы не планируем крупных сделок в зимнее трансферное окно. Что-то может произойти, если вдруг появится неожиданная возможность для хорошего трансфера. Наш тренер доволен тем, как мы усилили состав летом. Эта команда может выиграть титулы. Поэтому ”Барселона" не будет платить за Бернарду Силву 80 миллионов евро. Что касается Холанда, то мы следим за его игрой, но сейчас за нас отлично выступает Левандовски", приводит слова Лапорты журналист Джанлука Ди Марцио в своем твиттере.

В нынешнем сезоне 22-летний Холанд провел за “Манчестер Сити” 21 матч во всех турнирах, забил 27 голов и отдал три результативные передачи. На счету 28-летнего Силвы два забитых мяча и пять голевых передач в 24 поединках.

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