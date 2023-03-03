Лапорт недоволен своим положением в "Манчестер Сити"

Защитник “Манчестер Сити” Эмерик Лапорт недоволен количеством игрового времени за “горожан”.

По сведениям Foot Mercato, футболист думает над сменой клуба из-за потери постоянного места в стартовом составе.

“Манчестер Сити” держать игрока не собирается, так как в планах клуба купить защитника “Лейпцига” Йошко Гвардиола.

В этом сезоне Лапорт сыграл семь матчей в АПЛ.