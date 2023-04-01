"Ланс" выиграл в гостях и вышел на второе место в Лиге 1

В матче 29-го тура чемпионата Франции “Ланс” на выезде обыграл “Ренн” со счетом 1:0.

Единственный гол на 31-й минуте забил Лои Опенда.

“Ланс”, набрав 60 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Лиги 1. “Ренн” с 50 очками остался на пятой позиции.

“Ренн” – “Ланс” - 0:1 (0:1)

Гол: Опенда, 31 - 0:1

“Ренн”: Манданда, Траоре (Спенс, 83), Ву (Сантамария, 56), Теате, Омари, Мелинг, Дуэ (Гуири, 56), Бурижо, Угошукву (Доку, 74), Калимуэндо, Токо-Экамби (Маер, 56).

“Ланс”: Самба, Гради, Данзо, Медина (Айдара, 90), Франковски (Мачадо, 80), Фофана, Абдул-Самед, Томассон (Клод-Морис, 74), Фюльжени (Давид Кошта, 74), Сотока, Опенда (Саид, 81).

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