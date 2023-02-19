"Ланс" прервал безвыигрышную серию в Лиге 1

В матче 24-го тура чемпионата Франции “Ланс” на своем поле обыграл “Нант” со счетом 3:1.

Победу хозяевам принесли голы Дейвера Мачадо и Адриена Томассона, а также автогол Шарля Траоре. У гостей отличился Флоран Молле.

“Ланс”, набрав 49 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги 1. “Нант” с 28 очками остался на 13-й позиции.

“Ланс” – “Нант” - 3:1 (2:1)

Голы: Мачадо, 34 - 1:0, Томассон, 36 - 2:0, Молле, 40 - 2:1, Траоре, 74 (автогол) - 3:1

“Ланс”: Самба, Гради, Данзо, Медина, Мачадо (Айдара, 75), Франковски, Томассон (Опенда, 62), Фофана, Фюльжени (Давид Кошта, 63), Абдул-Самед (Онана, 88), Сотока (Лабо-Ласкари, 88).

“Нант”: Лафон, Коршья, Жиротто, Траоре, Жоао Виктор, Хаджам (Гессан, 63), Сиссоко (Дусе, 78), Молле, Мутуссами (Чиривелья, 63), Саймон (Коко, 78), Мохамед (Делор, 63).

Не пропустите: "Севилья" упустила победу в Мадриде.