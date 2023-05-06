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"Ланс" обыграл "Марсель" в матче конкурентов за путевку в ЛЧ

Новости футбола Сегодня, 17:00
"Ланс" обыграл "Марсель" в матче конкурентов за путевку в ЛЧ Фото: инстаграм "Ланса"/Автор неизвестен

В матче 34-го тура чемпионата Франции “Ланс” на своем поле обыграл “Марсель” со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Секо Фофана и Лои Опенда. У гостей отличился Димитри Пайет.

“Ланс”, набрав 72 очка, вышел на второе место в турнирной таблице Лиги 1. “Марсель” с 70 очками опустился на третью позицию.

“Ланс” – “Марсель” - 2:1 (1:0)
Голы: Фофана, 42 - 1:0, Опенда, 60 - 2:0, Пайет, 88 - 2:1

Ланс”: Самба, Гради, Данзо, Медина, Мачадо (Айдара, 57), Франковски, Фофана, Фюльжени (Томассон, 57), Онана (Поремба, 90), Сотока, Опенда (Букса, 89).

“Марсель”: Лопес, Клосс (Каборе, 76), Колашинац, Мбемба (Гендузи, 76), Жиго (Балерди, 29), Нуну Тавареш, Верету, Малиновский (Пайет, 76), Ронжье, Ундер, Санчес (Витинья, 46).

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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Ланс Марсель Лига 1 Франция
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