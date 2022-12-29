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"Ланс" не смог обыграть "Ниццу" в Лиге 1

Новости футбола Сегодня, 17:05
Фото: твиттер "Ланса"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Ланса"/Автор неизвестен

В матче 16-го тура чемпионата Франции “Ницца” и “Ланс” сыграли вничью со счетом 0:0.

“Ланс”, набрав 37 очков, занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1. “Ницца” с 21 очком осталась на девятой позиции.

“Ницца” – “Ланс” - 0:0

“Ницца”: Шмейхель, Лотомба, Данте, Росарио, Тодибо, Бар, Тюрам (Лемина, 90), Будауи, Баркли (Диоп, 71), Лаборд (Делор, 81), Пепе.

“Ланс”: Самба, Гради, Данзо, Медина (Айдара, 64), Мачадо (Le Cardinal, 88), Франковски, Фофана, Онана (Опенда, 57), Абдул-Самед, Саид (Лабо-Ласкари, 64), Сотока.

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эксперт Dailysports Александр Шевченко эксперт Dailysports
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