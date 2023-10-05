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Ламин Ямал ушел в туалет по ходу матча Лиги чемпионов и не вернулся

Новости футбола Сегодня, 00:22
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Ламин Ямал ушел в туалет по ходу матча Лиги чемпионов и не вернулся Фото: твиттер Барселоны/Автор неизвестен

Во время матча Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Порту» (1:0) нападающий каталонской команды Ламин Ямал покинул поле на более чем пять минут, оставив свою команду в численном меньшинстве.

Необычный для футбола инцидент произошел на 71-й минуте матча. Позже стало известно, что молодой талант почувствовал боль в животе и отправился в туалет.

При этом Ямал не возвращался в игру в течение продолжительного времени и в итоге тренерский штаб решил его заменить на 80-й минуте. Его место на поле занял Маркос Алонсо.

Напомним, что Ямал стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, вышедшим в стартовом составе. Он появился на поле в возрасте 16 лет и 83 дня. Таким образом, он превзошел рекорд, установленный нигерийским игроком Селестином Бабаяро в 1994 году. Тогда он вышел в основном составе в возрасте 16 лет и 86 дней.

Ямал является воспитанником академии «Барселоны». За первую команду каталонцев он выступает с 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.

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