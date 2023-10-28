Ламин Ямаль побил рекорд, который держался 121 год
Новости футбола Сегодня, 14:03
Фото: twitter.com/FCBarcelona/ Автор неизвестен
Сегодня в рамках 11-го тура испанской Ла Лиги состоялось очередное Эль-Класико: Барселона на своем поле принимала мадридский Реал. Гости благодаря дублю Джуда Беллингема сумели вырвать победу в конце поединка.
Однако в этом матче произошло еще одно интересное событие. Ламин Ямаль появился на поле во втором тайме и установил очередной возрастной рекорд. Выйдя на замену на 77-й минуте вместо Жоау Канселу испанец стал самым молодым игроком в истории Эль-Класико.
Рекорд держался 121 год и принадлежал Альфонсо Альбенису, который в 1902 году сыграл в Эль-Класико в возрасте 16 лет и 132 дней. Ямаль сегодня вышел на поле в возрасте 16 лет и 107 дней.
Ранее мы сообщали, что Лука Модрич стал самым возрастным игроком в истории Эль-Класико.
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