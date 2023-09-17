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Главная Новости Ламин Ямал и Алехандро Бальде согласовали с Барселоной новые контракты

Ламин Ямал и Алехандро Бальде согласовали с Барселоной новые контракты

Новости футбола Сегодня, 08:30
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Ламин Ямал и Алехандро Бальде согласовали с Барселоной новые контракты Фото: stadion.uz/ Автор неизвестен

Левый защитник Бальде и юный талант Ямал подписали новые контракты с Барсой. Об этом сообщил в своем Твиттере журналист Фабрицио Романо.

Сообщается, что контракты были согласованы еще во время предсезонного тура и подписаны перед началом нового сезона. По информации источника новый договор Бальде рассчитан до июня 2028 года, контракт Ямала на 2 года короче. По правилам регистрации игроков Ла Лига не разрешила подписать шестнадцатилетнего футболиста дольше, чем до лета 2026 года.

Также итальянский журналист отметил, что в ближайшее время Барселона выступит с оффициальным подтверждением о пролонгации контрактов своих футболистов.

Оба игрока воспитанники Барсы. Ламин Ямал дебютировал под руководством Хави в первой команде в конце прошлого сезона, а в этом парень уже сумел закрепиться в основной обойме и попутно установил несколько возрастных рекордов. А девятнадцатилетний Бальде, несмотря на молодой возраст, уже застолбил за собой место на левом краю обороны. Также отметим, что футболисты уже привлекаются к играм за сборную Испании.

Напомним, что Барселона вчера вечером обыграла Бетис — 5:0.

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