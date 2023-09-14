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Ла Лига сократила Барселоне лимит затрат

Новости футбола Сегодня, 12:36
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Ла Лига сократила Барселоне лимит затрат Фото: https://www.telegraph.co.uk/

Ла Лига сократила лимит расходов Барселоны до 270 миллионов евро, сообщает Goal.

Новый лимит расходов для Барселоны составляет 270 миллионов евро по сравнению с 648 миллионами, которые были установлены в феврале. Бюджет Реал Мадрид на сезон 2023-2024 годов составляет 727 миллионов евро, бюджет Атлетико также несколько выше, чем бюджет Барсы – 296 миллионов евро. Также, в пятерке Севилья – 168 миллионов и Вильяреал – 143 миллиона.

Разница между доходами и расходами и составляет потолок расходов. Барселона сократила ежегодные спортивные расходы с 560 миллионов евро до 400 миллионов евро, но они все равно превышают ограничения. Таким образом, перед зимним трансферным окном каталонцы столкнутся с распространяющимися финансовыми проблемами и на другие команды из клубной структуры.

Директору Лапорте и его команде снова придется либо сократить расходы, либо искать новые возможности для прибыли, если они хотят сохранить своих игроков.

Напомним, что президент Барселоны несет ответственность за гарантию кредита в размере 20 миллионов евро.

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