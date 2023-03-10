Ла Лига против возвращения Месси в "Барселону"

Журналист Гильем Балаге сообщил, что переход нападающего “Пари Сен-Жермен” и сборной Аргентины Лионеля Месси в “Барселону” очень маловероятен.

“Отец Месси недавно встречался с президентом ”Барселоны". Но они лишь обсуждали то, как клуб может выразить уважение Лионелю в будущем. В данный момент у него нет предложения от каталонцев. Возвращение маловероятно. Ла Лига будет против из-за финансовых проблем “Барселоны”. Они полагают, что приоритетом должно стать погашение 200-миллионного долга клуба", - приводит слова Балаге BBC Sport.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 30 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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