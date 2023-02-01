Ла Лига готовится судиться с "Барселоной"

Ла Лига намерена подать апелляцию на новый контракт “Барселоны” с полузащитником Гави, сообщает AS.

По сведениям источника, в руководство испанского чемпионата недовольны тем, что коммерческий суд дал разрешение каталонскому клубу заключить с игроком новое соглашение. В Ла Лиге полагают, что клуб не имел права делать это из-за превышения потолка зарплат.

В нынешнем сезоне 18-летний Гави провел за “Барселону” 28 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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