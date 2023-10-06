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Ла Лига 2023–24: турнирная таблица, расписание и результаты девятого тура

Новости футбола Сегодня, 15:59
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Ла Лига 2023–24: турнирная таблица, расписание и результаты девятого тура Фото: https://twitter.com/LaLiga

В эти выходные состоится финальный раунд матчей Ла Лиги перед международным перерывом на отборочные матчи национальных сборных на Евро-2024. Болельщики могут с нетерпением ждать таких матчей, как «Реал Мадрид» — «Осасуна», «Атлетико Мадрид» — «Реал Сосьедад» и «Гранада» — «Барселона».

Вот расписание матчей в CET:

Ла Лига, 9-й тур

6 октября

  • Атлетик Бильбао – Альмерия – 21:00

7 октября

  • Кадис – Жирона – 14:00
  • Реал Мадрид — Осасуна — 16:15
  • Мальорка – Валенсия – 18:30
  • Севилья — Райо Вальекано — 21:00

8 октября

  • Вильярреал – Лас-Пальмас – 14:00
  • Атлетико Мадрид – Реал Сосьедад – 16:15
  • Алавес — Реал Бетис — 18:30
  • Сельта — Хетафе — 18:30
  • Гранада – Барселона – 21:00

Также доступна турнирная таблица Ла Лиги.

Standings provided by Sofascore

Ла Лига, 10-й тур

20 октября

  • Осасуна – Гранада – 21:00

21 октября

  • Реал Сосьедад — Мальорка — 14:00
  • Хетафе — Реал Бетис — 16:15
  • Севилья — Реал Мадрид — 18:30
  • Сельта — Атлетико Мадрид — 21:00

22 октября

  • Лас-Пальмас — Райо Вальекано — 14:00
  • Жирона – Альмерия – 16:15
  • Вильярреал – Алавес – 18:30
  • Барселона — Атлетик Бильбао — 21:00

23 октября

  • Валенсия – Кадис – 21:00
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