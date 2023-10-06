Ла Лига 2023–24: турнирная таблица, расписание и результаты девятого тура
Новости футбола Сегодня, 15:59
Фото: https://twitter.com/LaLiga
В эти выходные состоится финальный раунд матчей Ла Лиги перед международным перерывом на отборочные матчи национальных сборных на Евро-2024. Болельщики могут с нетерпением ждать таких матчей, как «Реал Мадрид» — «Осасуна», «Атлетико Мадрид» — «Реал Сосьедад» и «Гранада» — «Барселона».
Вот расписание матчей в CET:
Ла Лига, 9-й тур
6 октября
- Атлетик Бильбао – Альмерия – 21:00
7 октября
- Кадис – Жирона – 14:00
- Реал Мадрид — Осасуна — 16:15
- Мальорка – Валенсия – 18:30
- Севилья — Райо Вальекано — 21:00
8 октября
- Вильярреал – Лас-Пальмас – 14:00
- Атлетико Мадрид – Реал Сосьедад – 16:15
- Алавес — Реал Бетис — 18:30
- Сельта — Хетафе — 18:30
- Гранада – Барселона – 21:00
Также доступна турнирная таблица Ла Лиги.
Ла Лига, 10-й тур
20 октября
- Осасуна – Гранада – 21:00
21 октября
- Реал Сосьедад — Мальорка — 14:00
- Хетафе — Реал Бетис — 16:15
- Севилья — Реал Мадрид — 18:30
- Сельта — Атлетико Мадрид — 21:00
22 октября
- Лас-Пальмас — Райо Вальекано — 14:00
- Жирона – Альмерия – 16:15
- Вильярреал – Алавес – 18:30
- Барселона — Атлетик Бильбао — 21:00
23 октября
- Валенсия – Кадис – 21:00
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