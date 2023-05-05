Кварацхелия расплакался после чемпионства "Наполи"

Вчера “Наполи” сыграл вничью 1:1 против “Удинезе” в Серии А и оформил титул чемпиона страны за пять туров до конца Серии А.

После финального свистка вингер неаполитанцев Хвича Кварацхелия эмоционально отреагировал на успехи своей команды и не смог сдержать слез в раздевалке.

Грузинский футболист перебрался в “Наполи” летом 2022 года.

Его контракт действует до середины 2027 года.

В этом сезоне Кварацхелия провел 38 матчей и забил 14 мячей, а также отдал 16 голевых передач.