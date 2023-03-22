Согласно данным портала Transfermarkt, вингер “Наполи” Хвича Кварацхелия подорожал на 25 миллионов евро с начала сезона.

Трансферная стоимость грузинского футболиста выросла с 60 миллионов до 85 миллионов евро, теперь он занимает второе место в списке самых дорогих игроков Серии А.

Топ-5 самых дорогих игроков Серии А выглядит следующим образом:

1. Виктор Осимхен ("Наполи") - 100 миллионов евро

2. Хвича Кварацхелия ("Наполи") - 85 миллионов евро

3-4. Рафаэль Леау ("Милан") - 80 миллионов евро

3-4. Лаутаро Мартинес ("Интер") - 80 миллионов евро

5. Душан Влахович ("Ювентус") - 75 миллионов евро