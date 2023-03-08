Кварацхелия поддержал протестующих в Грузии

Футболист “Наполи” Хвича Кварацхелия не оставил без внимания события в Грузии, где начались массовые столкновения с полицией.

По словам футболиста, он поддерживает протестующих против введения закона об иноагентах.

“Будущее Грузии в Европе”, - написал он.

Вчера вечером на улицы в разных городах Грузии вышли тысячи людей, которые потребовали правительства не вводить закон об иностранных агентах.