Кварацхелия извинился перед фанатами "Наполи"

Вингер “Наполи” Хвича Кварацхелия извинился перед болельщиками команды после ответного матча с “Миланом” в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА, который завершился вничью со счетом 1:1.

В сообщении в социальных сетях грузинский футболист выразил сожаление о том, что не смог принести команде победу, и обещал извлечь уроки из этого опыта, чтобы вернуться сильнее.

В концовке матча Хвича не смог реализовать пенальти, и в итоге “Милан” вышел в следующий раунд.

В первой игре миланцы победили со счетом 1:0.