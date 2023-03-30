"Кварадона" вновь стал лучшим игроком месяца в Серии А

Грузинский полузащитник неаполитанского “Наполи” Хвича Кварацхелия по прозвищу “Кварадона” признан лучшим футболистом Серии А по итогам марта, сообщается на официальном сайте турнира.

В минувшем месяце грузин принял участие в трех матчах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу. В борьбе за награду он опередил своего одноклубника защитника Кима Мин-Дже, защитника “Удинезе” Дестини Удоджи, полузащитника “Ювентуса” Адриена Рабьо и нападающего “Сассуоло” Армана Лорьенте.

В нынешнем сезоне 22-летний Кварацхелия провел за “Наполи” 30 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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