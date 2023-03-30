Грузинский полузащитник неаполитанского “Наполи” Хвича Кварацхелия по прозвищу “Кварадона” установил рекорд Серии А по количеству наград лучшему футболисту турнира по итогам месяца.

В этом сезоне грузин уже трижды получил данную награду. Хвичу признали лучшим по итогам августа, февраля и марта.

В нынешнем сезоне 22-летний Кварацхелия провел за “Наполи” 30 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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