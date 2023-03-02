"Кварадона" сделал выбор между "Реалом" и "Барселоной"

Мамука Джугели, агент полузащитника “Наполи” и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии, рассказал, что его клиент предпочитает перейти в “Реал”, а не в “Барселону”.

“И я, и отец Хвичи болеем за ”Барселону", но он сам является фанатом “Реала”. Уверен, что уровень его игры соответствует этому клубу. Кварацхелия способен заиграть в любой команде. Я буду счастлив, если он окажется в “Барсе”, - приводит слова Джугели Calcio Napoli 24.

В нынешнем сезоне 22-летний Кварацхелия провел за “Наполи” 26 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 13 голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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