"Кварадона" - самый подорожавший футболист Серии А

Нападающий неаполитанского “Наполи” и сборной Грузии Хвича Кварацхелия по прозвищу “Кварадона” стал самым подорожавшим футболист Серии А по итогам сезона-2022/2023.

Стоимость грузина поднялась выросла на 70 миллионов евро и теперь составляет 85 миллионов. На втором месте по приросту цены нападающий “Наполи” и сборной Нигерии Виктор Осимхен, который теперь стоит 120 миллионов евро (прирост на 55 миллионов). В топ-3 также вошел защитник “Наполи” и сборной Южной Кореи Ким Мин-Чжэ, стоимость которого теперь составляет 60 миллионов евро (прирост 46 миллионов евро).

Напомним, что в нынешнем сезоне “Наполи” стал чемпионом Италии и дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов.