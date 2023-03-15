"Кварадона" получил подарок от легенды "Реала"
Новости футбола Сегодня, 13:30
Фото: инстаграм Хвичи Кварацхелии/Автор неизвестен
Бывший полузащитник мадридского “Реала” Гути отправил полузащитнику неаполитанского “Наполи” Хвиче Кварацхелии по прозвищу “Кварадона” футболку со своим автографом, сообщает El Chiringuito TV.
“Спасибо тебе, что ты полюбил мой футбол. Твоя игра заставит влюбиться в нее многих детей. Надеюсь, тебе понравится футболка, и все твои мечты осуществятся. Жду тебя в ”Реале". Надеюсь, мы скоро встретимся", - написал Гути.
В нынешнем сезоне 22-летний Кварацхелия провел за “Наполи” 28 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 15 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.
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