"Кварадона" - лучший молодой футболист Лиги чемпионов

Грузинский полузащитник неаполитанского “Наполи” Хвича Кварацхелия по прозвищу “Кварадона” признан лучшим молодым футболистом Лиги чемпионов по итогам сезона-2022/2023 по версии УЕФА.

Футболист принял участие в девяти матчах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. “Наполи” дошел до ¼ финала Лиги чемпионов и проиграл “Милану” (0:1, 1:1).

22-летний Кварацхелия перешел в “Наполи” летом 2022 года из “Динамо” (Батуми). Сумма трансфера составила 11,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 43 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.