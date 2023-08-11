Многолетний лидер «Реала» Тибо Куртуа высказался о своей тяжелой травме, которую он получил во время последней тренировки.

По данным пресс-службы мадридского клуба, у опытного голкипера диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена.

В ближайшее время Куртуа должен перенести операцию. По предварительным ожиданиям врачей, голкипер сборной Бельгии из-за тяжелого повреждения рискует не сыграть в новом сезоне, который стартует в Испании уже на ближайших выходных.

«Никогда не ожидаешь пройти через подобное, но пришло время принять это и сделать все, чтобы преодолеть это и вернуться еще сильнее. Спасибо всем за энергию, любовь и поддержку. Уверяю вас, что они мотивируют меня выздороветь как можно скорее», - написал лидер мадридского клуба в своих социальных сетях.

Бельгийский страж ворот является игроком мадридской команды с лета 2018 года. За это время он дважды становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок страны, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира по футболу.

В минувшем сезоне он пропустил 29 голов, сыграв 31 матч за “сливочных”.